İstanbul'da evlerden altın çalan biri hamile 3 kadın kameralara yakalandı

Bağcılar, Sancantepe mahallesinde 21 Mayıs 2020 tarihinde meydana gelen bir başka hırsızlık olayında ise mağdur kişi evinde 20 bin lira, bin euro, 250 dolar, tahminen piyasa değeri 14 bin lira olan 2 tane altın kolye, 9 çeyrek, 4 gram altın, yaklaşık piyasa değeri 60 bin lira olan 4 tane altın kolyenin çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.