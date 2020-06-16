İstanbul'da evlerden altın çalan biri hamile 3 kadın kameralara yakalandı
İSTANBUL'un ilçelerinden Gaziosmanpaşa ve Bağcılar'da, binlerce liralık hırsızlık yapan yaşları 18-22 arasında değişen biri hamile 3 kadın hırsız polis tarafından yakalandı. Sabıka kayıtlarına bakılan 3 kadın hırsızın adeta suç makinası olduğu ortaya çıktı.
Gaziosmanpaşa, Avrupa Konutları Tem 2 blokta polise başvuran bir mağdur evinden hırsızlık meydana geldiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur vatandaş evinde sakladığı 87 gram altın, hasır bilezik, 7 gram Halep işi altın kolye, iki çift altın küpe,2 adet altın nişan yüzüğü, iki adet yarım altın,1 adet tektaş 0,8 Karat pırlanta yüzük,1 adet 5 taş 0,30 karat pırlanta yüzük, 2 adet pırlanta küpe, 1 adet altın gümüş karışık bileziğin çalındığını söyledi.
Bağcılar, Sancantepe mahallesinde 21 Mayıs 2020 tarihinde meydana gelen bir başka hırsızlık olayında ise mağdur kişi evinde 20 bin lira, bin euro, 250 dolar, tahminen piyasa değeri 14 bin lira olan 2 tane altın kolye, 9 çeyrek, 4 gram altın, yaklaşık piyasa değeri 60 bin lira olan 4 tane altın kolyenin çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.
Biri hamile 3 kadın hırsız yolda yürürken gözaltına alındı
Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından iki olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını incelediğinde olayların 3 kadın hırsız tarafından yapıldığını belirledi. Görüntülerde şüphelilerin apartman sakinlerinin dikkatini çekmeden bir kapıyı açmaya çalıştıkları görüldü.
Kapıyı açmaya başaran iki kadın hırsızın içerde birilerinin olduğunu fark edince oradan ayrıldıkları görüldü. Eşkalleri ardından kimlikleri tespit edilen şüpheliler 11 Haziran tarihinde Bahçelievler, Soğanlı mahallesi, Çavuşpaşa caddesi üzerinde yürürken gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin hamile olduğu belirtildi.