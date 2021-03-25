İstanbul’da ev fiyatları uçtu! Bazı semtlerde artış yüzde 100'ün üzerinde

Yüzde 50’nin üzerinde fiyat artışının yaşandığı diğer semtler ise Şişli’nin Teşvikiye ve Esentepe semtleri, Eyüpsultan’da Göktürk, Beyoğlu’da Tomtom Mahallesi, Sarıyer’in Yeniköy semti ve Bakırköy’ün Yeşilköy semti olarak öne çıktı. Emlakçıların portföyüne giren kiralık ev sayısı azalırken, ev bulmak için ayrılan süre de 2 aya kadar ulaştı.