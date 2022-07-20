İstanbul'da estetik faciası! Lise mezunu doktor (!) tanınmaz hale getirdi
İSTANBUL’da yaşayan Gülseren Ö., güzelleşmek uğruna tam bir facia yaşadı. Yüzüne dolgu yaptırmak için gittiği özel klinikten tanınmaz halde çıkan Gülseren Ö.'ye estetik yapan ve doktor olduğunu söyleyen klinik yetkilisi Melike D. lise mezunu çıktı.
İstanbul'da bulunan özel bir estetik merkezinde adeta facia yaşandığı ortaya çıktı. 55 yaşındaki Gülseren Ö., 2012'de yüzünün çeşitli yerlerine dolgu yaptırmak için İstanbul Şişli ve Osmanbey'de bulunan özel bir polikliniğe başvurdu. Gülseren Ö., yaptığı görüşmeler neticesinde yüzünde bulunan kırışıklıkların giderilmesi için dolgu yaptırmak istediğini söyledi.
Klinikte bulunan Aysel A., Gülseren Ö.'ye iddiaya göre Bulgaristan'da doktor olduğu söyleyerek kendisine talep ettiği işlemleri uygulayabileceğini söyledi. Gülseren Ö., fiyatta anlaşma sağladıktan sonra dolgu operasyonu için iki farklı klinikte bıçak altına yattı.
Kendisine yapılan dolgu operasyonundan sonra evine giden Gülseren Ö.'nün yüzünde, dudaklarında ve boynunda şişlikler meydana geldi. Vücudunda yaşadığı değişikliği klinikte bulunan kişilere söyleyen Gülseren Ö., şişliklerin geçici olduğunu cevabını aldı.
Sentetik maddeyle dolgu yaptılar
Gülseren Ö., şişlikler inmeyince hastaneye müracaat ederek tedavi altına alındı. Mağdur kadın burada yüzüne 'Beautical5' isimli bir maddenin uygulandığını ve bu maddenin sentetik olduğu bilgisini alınca hayatının şokunu yaşadı.