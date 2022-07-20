İstanbul'da estetik faciası! Lise mezunu doktor (!) tanınmaz hale getirdi

İstanbul'da bulunan özel bir estetik merkezinde adeta facia yaşandığı ortaya çıktı. 55 yaşındaki Gülseren Ö., 2012'de yüzünün çeşitli yerlerine dolgu yaptırmak için İstanbul Şişli ve Osmanbey'de bulunan özel bir polikliniğe başvurdu. Gülseren Ö., yaptığı görüşmeler neticesinde yüzünde bulunan kırışıklıkların giderilmesi için dolgu yaptırmak istediğini söyledi.