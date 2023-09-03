İstanbul'da estetik doktoru dakikalarca dayak yedi! Eski eşinin sevgilisi dövdü

Ancak evde eski eşinin erkek arkadaşı Osman K. vardı. Osman K'yı evde görünce sinirlenen Tuncel, "Bu adamı evimde istemiyorum. Neden çağırdın" diye eski eşine serzenişte bulundu. Bunun üzerine Emel Bayar ve arkadaşı Osman K. evi terk etti.