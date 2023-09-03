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İstanbul'da estetik doktoru dakikalarca dayak yedi! Eski eşinin sevgilisi dövdü

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İstanbul'da estetik doktoru dakikalarca dayak yedi! Eski eşinin sevgilisi dövdü

İstanbul Beşiktaş'ta yaşayan Estetik Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Alper Tuncel, iddiaya göre kendisi gibi estetisyen olan eski eşi Emel Bayar'ın erkek arkadaşı Osman K. tarafından darp edildi. Boğazı sıkılarak nefessiz kalan Tuncel, dakikalarca sokakta kovalandı. İzini kaybettirip hastaneye başvurarak tedavi olan doktor, ardından yaşananlarla ilgili şikâyetçi oldu.

İstanbul'da estetik doktoru dakikalarca dayak yedi! Eski eşinin sevgilisi dövdü

Estetik Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Alper Tuncel, eski eşinin sevgilisi tarafından darp edildi. Alper Tuncel, 30 Haziran günü İstanbul Beşiktaş'taki evinde eski eşi Estetisyen Emel Bayar'la evde tatil planı yapmak istedi.

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İstanbul'da estetik doktoru dakikalarca dayak yedi! Eski eşinin sevgilisi dövdü

Ancak evde eski eşinin erkek arkadaşı Osman K. vardı. Osman K'yı evde görünce sinirlenen Tuncel, "Bu adamı evimde istemiyorum. Neden çağırdın" diye eski eşine serzenişte bulundu. Bunun üzerine Emel Bayar ve arkadaşı Osman K. evi terk etti.

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İstanbul'da estetik doktoru dakikalarca dayak yedi! Eski eşinin sevgilisi dövdü

"Emel uyuyor"

Sabah'ın haberine göre, ünlü doktor, yaşananlar sonrası eski eşiyle konuşmak üzere eşinin Etiler'deki evine gitti. Evinin bahçesinde yine Osman K'yı gören doktor, Emel'le görüşmek istediğini söylediğinde ise, "Emel uyuyor" yanıtını aldı.

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İstanbul'da estetik doktoru dakikalarca dayak yedi! Eski eşinin sevgilisi dövdü

Eve girerek Emel'le görüşmeye çalışan Alper Tuncel ve Osman K. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Osman K, Alper Tuncel'i önce darp edip ardından boğazına yapıştı.

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