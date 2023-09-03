İstanbul'da estetik doktoru dakikalarca dayak yedi! Eski eşinin sevgilisi dövdü
İstanbul Beşiktaş'ta yaşayan Estetik Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Alper Tuncel, iddiaya göre kendisi gibi estetisyen olan eski eşi Emel Bayar'ın erkek arkadaşı Osman K. tarafından darp edildi. Boğazı sıkılarak nefessiz kalan Tuncel, dakikalarca sokakta kovalandı. İzini kaybettirip hastaneye başvurarak tedavi olan doktor, ardından yaşananlarla ilgili şikâyetçi oldu.
Estetik Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Alper Tuncel, eski eşinin sevgilisi tarafından darp edildi. Alper Tuncel, 30 Haziran günü İstanbul Beşiktaş'taki evinde eski eşi Estetisyen Emel Bayar'la evde tatil planı yapmak istedi.
Ancak evde eski eşinin erkek arkadaşı Osman K. vardı. Osman K'yı evde görünce sinirlenen Tuncel, "Bu adamı evimde istemiyorum. Neden çağırdın" diye eski eşine serzenişte bulundu. Bunun üzerine Emel Bayar ve arkadaşı Osman K. evi terk etti.
"Emel uyuyor"
Sabah'ın haberine göre, ünlü doktor, yaşananlar sonrası eski eşiyle konuşmak üzere eşinin Etiler'deki evine gitti. Evinin bahçesinde yine Osman K'yı gören doktor, Emel'le görüşmek istediğini söylediğinde ise, "Emel uyuyor" yanıtını aldı.
Eve girerek Emel'le görüşmeye çalışan Alper Tuncel ve Osman K. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Osman K, Alper Tuncel'i önce darp edip ardından boğazına yapıştı.