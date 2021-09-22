İstanbul'da eşinin yüzünü falçatayla doğradı mahkeme iyi hal verdi
İSTANBUL'da Hanna Butym, boşanmak istediği kocası Mesut Öztürkmen'in falçatalı saldırısına uğradı. Genç kadının yüzünü falçatayla doğradı. Mahkeme, falçatalı kocaya 'iyi hal indirim' yapıp ceza verdi.
İSTANBUL'da yaşayan Mesut Öztürkmen, internet üzerinden tanışıp Türkiye'ye davet ettiği Ukraynalı Hanna Butym'i İtalya'da futbol oynuyorum diye kandırdı. Kısa sürede de evlendiler. Gerçekler sonradan ortaya çıktı. Mesut Öztürkmen'in memleketi Gaziantep'te 3 çocuğu vardı, ne futbolcuydu ne de zengin. Sık sık eşine şiddet uygulamaya başladı.
Şiddete dayanamayan ve kendisinden boşanmak isteyen 28 yaşındaki eşi Hanna Butym’i Florya’daki bir alışveriş merkezinde pusu kuran 45 yaşındaki Mesut Öztürkmen, eşinin yüzünü falçatayla paramparça etti.
Kendisinden boşanmak isteyen Ukranyalı eşi Butym’i Florya’daki bir alışveriş merkezinde pusu kurarak yakalayan ve yüzünü falçatayla paramparça eden 45 yaşındaki Mesut Öztürkmen için 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dün karara bağlandı. Son savunmasını yapan Mesut Öztürkmen, “820 dolarımı almıştı. Peşine düştüm. Yanında biri vardı, sevgili gibiydiler” dedi.