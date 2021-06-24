İstanbul'da en ucuz kiralık evler! Ev tutacaklar elinizi çabuk tutun fiyatlarda yükseliş var
İSTANBUL'da kiralık konut bulmak zorlaşmaya başladı. Evler görülmeden tutulurken sirkülasyon hızlandıkça kiralarda da artış gerçekleşti. İstanbul’da en ucuz kiralık daire fiyatlarını sizin için derledik. En az kira ücreti bakın ne kadar...
Konut fiyatlarındaki artış, kredi faizlerindeki yükseliş ev kiralarında hızlı yükselişe neden oldu. İnşaat maliyetlerinin her geçen ay artması, kredi faizlerinin yüksek olması nedeniyle yatırım amaçlı alınan konutların fiyatları da artmış oldu.
Ortalama olarak 2+1, 10 yaşına kadar daireler 500 bin lira seviyelerinden satılıyor. Yarısı peşinat olarak verilse geri kalanı kredilendirilse bile çekilen kredi kadar faiz işlemiş oluyor. Böylece 500 bin liralık evin fiyatı 750 bine yükselmiş oluyor. 250 bin lira kredi çekildiği düşünüldüğünde 120 ayda geri ödenecek olması şartıyla aylık kredi taksiti 4256 lira seviyesine denk geliyor.
Amortisman süresi uzadı
Kiraların düşük kalması halinde yükselen ev fiyatları nedeniyle amortisman süresi uzamaya başladı. Ortalama olarak 15 yılda kendi parasını çıkarması gereken konutlarda da mal sahipleri kiralara zam yapmaya başladı. 500 bin liralık bir konut için 250 bin lira peşinat, 250 bin lira kredi kullanıldığında 250 bin lira da faiz ödenmesi gerekiyor. 750 bin liraya mal olan konutun 15 yılda kendini amorti etmesi gerek. Bu da yılda 50 bin lira gelir getirmesi gerektiğini gösteriyor. Aylık olarak bakıldığında ise 4166 lira kira getirmesi gerekiyor. Ancak bu rakamlara ulaşılamadığı için mal sahipleri krediye destek olmak için ceplerinden ödeme yapıyor. Amortisman süresi doğal olarak uzadığı için kiralarda da yükselişler yaşanıyor.
Sadece kira ile bitmiyor
Kiralanan daireler için önce emlakçıya komisyon ödeniyor. Sonrasında her ay konuta ilişkin aidatların ödenmesi gerekiyor. Konut kiralarken sahibinden kiralanması komisyoncuyu aradan çıkarmış oluyor.
İŞTE EN UCUZ KİRALIK DAİRELER...