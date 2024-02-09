İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İlk 3 il tahmin ettiğiniz gibi değil
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TÜİK’in son açıklanan nüfus istatistiklerine göre İstanbul’da 15 milyon 56 bin 806 kişi ikamet ediyor. Bunlardan sadece 2 milyon 152 bin 878 kişi İstanbul nüfusuna katılı. Geri kalan kısım ise başka kentlerin nüfusuna katırlı. Peki kilometrekareye 3 bin 13 kişinin düştüğü İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?
TÜİK verilerine göre 15 milyon 56 bin 806 kişi ile Türkiye nüfusunun yüzde 18,34'ü İstanbul'da ikamet ediyor. İstanbul kütüğüne kayıtlı olan sayısı ise 2 milyon 152 bin 878 kişi.
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Yani İstanbul'da ikamet eden ancak kütüğü başka illerde kayıtlı olan 12 milyon 904 bin kişi bulunuyor.
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Peki, İstanbul'da en çok nereli var? İşte ilk 20 il...
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11- 306 bin 869 Karslı
12- 304 bin 722 Rizeli
13- 300 bin 404 Erzincanlı
14-263 bin 995 Mardinli
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