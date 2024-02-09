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İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İlk 3 il tahmin ettiğiniz gibi değil

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İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İlk 3 il tahmin ettiğiniz gibi değil

TÜİK’in son açıklanan nüfus istatistiklerine göre İstanbul’da 15 milyon 56 bin 806 kişi ikamet ediyor. Bunlardan sadece 2 milyon 152 bin 878 kişi İstanbul nüfusuna katılı. Geri kalan kısım ise başka kentlerin nüfusuna katırlı. Peki kilometrekareye 3 bin 13 kişinin düştüğü İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?

İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İlk 3 il tahmin ettiğiniz gibi değil

TÜİK verilerine göre 15 milyon 56 bin 806 kişi ile Türkiye nüfusunun yüzde 18,34'ü İstanbul'da ikamet ediyor. İstanbul kütüğüne kayıtlı olan sayısı ise 2 milyon 152 bin 878 kişi. 

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İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İlk 3 il tahmin ettiğiniz gibi değil

Yani İstanbul'da ikamet eden ancak kütüğü başka illerde kayıtlı olan 12 milyon 904 bin kişi bulunuyor. 

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İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İlk 3 il tahmin ettiğiniz gibi değil

Peki, İstanbul'da en çok nereli var? İşte ilk 20 il...

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İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İlk 3 il tahmin ettiğiniz gibi değil

11- 306 bin 869 Karslı

12- 304 bin 722 Rizeli

13- 300 bin 404 Erzincanlı

14-263 bin 995 Mardinli

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