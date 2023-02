İstanbul'da en çok can kaybı o ilçede olacak! İBB paylaştı korkunç deprem raporu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yayımlanan olası deprem kayıp tahminleri kitapçıyla birlikte, İstanbul'da yaşanacak olası 7,5 büyüklüğündeki bir depremde tüm ilçelerin can kaybı ve bina hasar tahminleri açıklandı. 39 ilçe için ayrı ayrı hazırlanan can kaybı senaryoları, tahminde bulunulan ilçelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte İstanbul'da ilçe ilçe olası deprem senaryosu ve can kaybı sayısı.