İstanbul'da elektrik kesintisi devam ediyor: Elektrikler ne zaman gelecek? İşte 22 Haziran 2022 elektrik kesintisi olan ilçeler
İstanbul elektrik kesintisi devam ediyor. Planlı veya plansız kesintiler yaşanıyor. Vatandaş da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, 22 Haziran 2022 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 22 Haziran 2022 elektrik kesintisi olan ilçeler...
22 Haziran 2022 elektrikler ne zaman gelecek? sorusuna İstanbullu vatandaşlar yanıt arıyor. BEDAŞ İstanbul'un birçok ilçesinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. 8 saat elektrik kesintisi yaşanacak. Bunun üzerine İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler? sorusu gündeme geldi. İşte, Arnavutköy, Avcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi. 22 Haziran 2022 BEDAŞ elektrik kesintisi...
22 HAZİRAN 2022 ELEKTRİK KESİNTİSİ
ARNAVUTKÖY
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ABİD, AKBAŞAK, ALEYNA, CANGÜN, ERENGÜL, EVİN, FİRUZ, GÜROL, HAKENDİŞ, HOCA AHMET YESEVİ, ILGIT, METE, MÜCEVHER, MÜELLİF, MİĞFER, NESİL, NURBANU, SARNIÇ, SARP, SEZİN, YAĞIZALP, YILDIRIM BEYAZIT, YURDANUR, ÇELEBİ MEHMET, ŞEMSİ sk bölgelerinde 22/06/2022 09:00:00 - 22/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah KIBRIS sk / YAVUZ SELİM mah ALATAŞ, AZAMET, BALKOÇ, BAŞKALE, FLORYA, HASANKEYF, KIBRIS, MAZHAR, MÜRVET, ODUNCU, TANSEL, YEDİ GÖLLER sk bölgelerinde 22/06/2022 10:00:00 - 22/06/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BİLGİLİ sk / ATATÜRK mah AKKOR, HUKUK, SELAHATTİN EYYUBİ, YAZ sk / BOLLUCA mah ABDULLAH GÜL, AKDAL, AKDİL, BAKİ, BATTALGAZİ, BATURALP, BERKİN, BOLLUCA, BİLİM, CEMİLE, CİHANGİR, EREZ, GÖKTEPE, GÜLFİDAN, HASTÜRK, HATİP, ILIMAN, MAVİGÖL, MESNEVİ, MUKADDES, NURDAN, ODAK, REŞAT, SARAY BOSNA, SARAYLI, SIRMA, SOYLU, TEVEKKÜL, TUNCAY, TÜRKCAN, YELDA, YEŞİLBAHÇE, YÜCE, ÇEMBERLİTAŞ, İSMET İNÖNÜ, ŞAHENDE, ŞAHİT sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ERCİYES, İSMET İNÖNÜ sk / HİCRET mah ABDULLAH GÜL, BERKSOY, DESTE, ULUBATLI HASAN, YILDIRIM BEYAZIT, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 22/06/2022 10:00:00 - 22/06/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BAHRİYE, ERTAŞ, GELİBOLU, MAHİR, PALA, TÜRKSOY, YILDIRIM BEYAZIT, ÖMÜR, İSKEFİYE, ŞÖHRET sk / BOLLUCA mah ÇEMBERLİTAŞ sk / HİCRET mah KADİM, KIBRIS, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 22/06/2022 10:00:00 - 22/06/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ALİ AYGÜN, AVCI, BOYACI, FEVZİ ÇAKMAK, SIVACI sk bölgelerinde 22/06/2022 09:00:00 - 22/06/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah LALE sk bölgelerinde 22/06/2022 09:00:00 - 22/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, TALİMHANE, YAZGAN sk bölgelerinde 22/06/2022 13:00:00 - 22/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ALTIN, MAHMUTBEY, PAMUK ÇIKMAZI, SEDEF, İKİZLER sk bölgelerinde 22/06/2022 09:00:00 - 22/06/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah AKSU, DEREBOYU 1, KAZIM KARABEKİR, KAZIM KARABEKİR 1. sk bölgelerinde 22/06/2022 09:00:00 - 22/06/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.