İstanbul'da elektrik kesintisi devam ediyor: Elektrikler ne zaman gelecek? İşte 22 Haziran 2022 elektrik kesintisi olan ilçeler

22 HAZİRAN 2022 ELEKTRİK KESİNTİSİ

ARNAVUTKÖY

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ABİD, AKBAŞAK, ALEYNA, CANGÜN, ERENGÜL, EVİN, FİRUZ, GÜROL, HAKENDİŞ, HOCA AHMET YESEVİ, ILGIT, METE, MÜCEVHER, MÜELLİF, MİĞFER, NESİL, NURBANU, SARNIÇ, SARP, SEZİN, YAĞIZALP, YILDIRIM BEYAZIT, YURDANUR, ÇELEBİ MEHMET, ŞEMSİ sk bölgelerinde 22/06/2022 09:00:00 - 22/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah KIBRIS sk / YAVUZ SELİM mah ALATAŞ, AZAMET, BALKOÇ, BAŞKALE, FLORYA, HASANKEYF, KIBRIS, MAZHAR, MÜRVET, ODUNCU, TANSEL, YEDİ GÖLLER sk bölgelerinde 22/06/2022 10:00:00 - 22/06/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BİLGİLİ sk / ATATÜRK mah AKKOR, HUKUK, SELAHATTİN EYYUBİ, YAZ sk / BOLLUCA mah ABDULLAH GÜL, AKDAL, AKDİL, BAKİ, BATTALGAZİ, BATURALP, BERKİN, BOLLUCA, BİLİM, CEMİLE, CİHANGİR, EREZ, GÖKTEPE, GÜLFİDAN, HASTÜRK, HATİP, ILIMAN, MAVİGÖL, MESNEVİ, MUKADDES, NURDAN, ODAK, REŞAT, SARAY BOSNA, SARAYLI, SIRMA, SOYLU, TEVEKKÜL, TUNCAY, TÜRKCAN, YELDA, YEŞİLBAHÇE, YÜCE, ÇEMBERLİTAŞ, İSMET İNÖNÜ, ŞAHENDE, ŞAHİT sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ERCİYES, İSMET İNÖNÜ sk / HİCRET mah ABDULLAH GÜL, BERKSOY, DESTE, ULUBATLI HASAN, YILDIRIM BEYAZIT, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 22/06/2022 10:00:00 - 22/06/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BAHRİYE, ERTAŞ, GELİBOLU, MAHİR, PALA, TÜRKSOY, YILDIRIM BEYAZIT, ÖMÜR, İSKEFİYE, ŞÖHRET sk / BOLLUCA mah ÇEMBERLİTAŞ sk / HİCRET mah KADİM, KIBRIS, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 22/06/2022 10:00:00 - 22/06/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.