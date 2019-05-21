İstanbul'da düştüğü çukurdan çıkarılan çocuk hayatını kaybetti

İSTANBUL Eyüpsultan'da bir inşaatın kazık direkleri çukuruna 9 yaşındaki Baran Geldi düştü. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu çocuk sağ olarak kurtarıldı. Çocuk ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Geldi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.