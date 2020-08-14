İstanbul'da düğünlerine 2 hafta kala davetiye dağıtan feci kazada çift öldü
İSTANBUL Kağıthane TEM Otoyolu'nda yabancı plakalı cipe arakadan çarparak savrulan motosikletteki çiftin üzerinden arkadan gelen araç geçti. 2 hafta sonra evlenecek olan çift, düğün davetiyelerini dağıtırken kazada ezilerek hayatlarını kaybetti.
İSTANBUL Kağıthane TEM Otoyolu Edirne yönü Sadabat Viyadüğü üzerinde meydana gelen feci kazada; kimliği henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklu kadının kullandığı Ukrayna plakalı lüks cip sağ şeritte aniden durdu.
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Bu sırada; arkadan gelen 05 ABE 573 plakalı motosiklet sürücüsü Kutay Ecevit, cipe çarpmamak için manevra yaptı.
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Ecevit'in tüm çabalarına rağmen motosiklet, cipin arka sol köşesine çarparak savruldu.
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Kazanın ardından motosikletten düşen Kutay Ecevit (26) ile arkasında oturan Elif Meltem Narman'a (32) bu kez de sol şeritten gelen 34 LC 3795 plakalı otomobil çarptı.
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