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İstanbul'da dilenci istilası! Turistleri rahat bırakmıyorlar

İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da dilenci istilası! Turistleri rahat bırakmıyorlar

İSTANBUL Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ni mesken tutarak özellikle yabancı uyruklu turistleri hedef alan dilenciler çocuklarını da kullanarak turistlere zor anlar yaşatıyor.

İstanbul'da dilenci istilası! Turistleri rahat bırakmıyorlar

İSTANBUL Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ni hedef alan dilenciler özellikle turistleri hedef alıyor.

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İstanbul'da dilenci istilası! Turistleri rahat bırakmıyorlar

Çocuklarını kullanarak turistlere duygu sömürüsü yapan dilencilerin para alana kadar turistleri rahat bırakmaması dikkat çekiyor.

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İstanbul'da dilenci istilası! Turistleri rahat bırakmıyorlar

Dilenciler turistlere zor anlar yaşatıyor.

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İstanbul'da dilenci istilası! Turistleri rahat bırakmıyorlar

Aile boyu dilenen dilenciler kendilerini görüntülemek isteyen basın mensupları fark edince de tepki gösteriyor.

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