İstanbul'da dilenci istilası! Turistleri rahat bırakmıyorlar
İSTANBUL Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ni mesken tutarak özellikle yabancı uyruklu turistleri hedef alan dilenciler çocuklarını da kullanarak turistlere zor anlar yaşatıyor.
İSTANBUL Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ni hedef alan dilenciler özellikle turistleri hedef alıyor.
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Çocuklarını kullanarak turistlere duygu sömürüsü yapan dilencilerin para alana kadar turistleri rahat bırakmaması dikkat çekiyor.
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Dilenciler turistlere zor anlar yaşatıyor.
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Aile boyu dilenen dilenciler kendilerini görüntülemek isteyen basın mensupları fark edince de tepki gösteriyor.
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