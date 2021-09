İstanbul'da dev yangın! Arnavutköy'deki fabrika 5 saatte zor söndürüldü

Binadaki bir iş yerinde çalışan Ahmet Atlıoğlu yangınla ilgili olarak "Saat 2 gibi bilgi verdiler yangın var diye. Bizim en alt katta iş yerlerimiz var. Dışarıda olan malzemelerimiz yandı. Şu an da yangının iş yerine girip girmediğini bilmiyoruz can kaybı şu an için yok, inşallah olmaz ama üst katlarda gece mesaisi varmış, bizde yoktu, biz depo olarak kullanıyoruz ama üst katlarda çalışanların tahliye edildiğini söyledi arkadaşlar. İnşallah her hangi gibi bir şey olmamıştır" diye konuştu.