İstanbul'da dev yangın! Arnavutköy'deki fabrika 5 saatte zor söndürüldü
ARNAVUTKÖY'de içinde bir çok tekstil firmasına ait fabrikanın bulunduğu 4 katlı bir binanın çatısında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle tüm çatıyı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 5 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.
İstanbul'da herkesi korkutan yangın Arnavutköy, Hadımköy Mahallesi'nde saat 01.00 çıktı. Edinilen bilgiye göre, Dr. Mithat Martı Caddesi üzerinde bulunan ve içinde birçok tekstil firmasına ait fabrikanın bulunduğu binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı.
Çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İstanbul'un birçok ilçesinden takviye olarak gelen itfaiye ekipleri yangına 4 koldan müdahale etti. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı önlem alırken, sağlık ekiplerinin de hazır beklediği görüldü.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın 06.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangın sırasında binada çalışanların olmasına rağmen herhangi bir yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
Binadaki bir iş yerinde çalışan Ahmet Atlıoğlu yangınla ilgili olarak "Saat 2 gibi bilgi verdiler yangın var diye. Bizim en alt katta iş yerlerimiz var. Dışarıda olan malzemelerimiz yandı. Şu an da yangının iş yerine girip girmediğini bilmiyoruz can kaybı şu an için yok, inşallah olmaz ama üst katlarda gece mesaisi varmış, bizde yoktu, biz depo olarak kullanıyoruz ama üst katlarda çalışanların tahliye edildiğini söyledi arkadaşlar. İnşallah her hangi gibi bir şey olmamıştır" diye konuştu.