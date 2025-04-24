İstanbul'da deprem korkusuyla evlerine girmeyenler cami bahçelerinde geceyi cadırda geçirdi

Parka gelen vatandaşlardan Sami Kantırcı, İstanbul'da ciddi bir deprem yaşandığını belirterek "İstanbul'umuzda bir şey yok. Türkiye'mize ve İstanbul'umuza geçmiş olsun. Biz de tedirginlik nedeniyle parklara indik. Esenyurt Belediyesine teşekkür ederim, vatandaşların çay ve çorbasını dağıtıyor, vatandaşlarla ilgileniyor. " dedi.