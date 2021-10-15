İstanbul'da denetimde bulundu! Kumanda görünümlü tabanca polisi yaraladı

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim sırasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araç içerisinde bulunan yabancı uyruklu 3 kişi aşağı indirilerek üst araması yapıldı. Bu sırada şüphelilerden Alakbar Q,'nun hırkasının şapka kısmı kontrol edildiğinde bir cisim bulundu. Ne olduğunu anlamayan polisler, şüphelilere sordu.