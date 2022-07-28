İstanbul'da dehşet! Hızlı araç kullandığı için uyarılınca baba ve oğluna silah çekti
İSTANBUL'da sokak aralarında hızlı bir şekilde araba kullanan genç, yolda çocuğu ile yürüyen kişi baba tarafından uyarılınca silahına davrandı.
İstanbul Kağıthane'de sokak aralarında hızlı bir şekilde araba kullanan kişiyi uyaran baba, yanındaki oğlu ile dehşeti yaşadı. Sürücü koltuğunda bulunan genci yavaş araç kullanması konusunda uyaran baba karşısındaki gencin silah çekmesi ile oğlunu kucağına alarak markete kaçtı. Silah çeken şahıs tabanca ile tehditler savurarak baba ve oğlunun peşinden gitti. Yaşanan olay güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Olayın ardından Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yapılan operasyon sonrası silahlı magandayı yakaladı.
Kağıthane Çeliktepe’de geçtiğimiz günlerde saat 18.45 sıralarında meydana gelen olayda Erdal Ö. (32) 4 yaşındaki oğluyla birlikte sokakta yürüdüğü sırada hızla gelen otomobildeki genci, Erdal Ö.’nün eniştesi olan Şükrü A. (38) yavaş gitmesi yönünde uyardı. Bu sırada eniştesiyle magandalar arasında tartışma çıktığını telefondan öğrenen Erdal Ö. yardıma koştu. Tartışma sırasında Şükrü A. oradan uzaklaşırken, Erdal Ö. ise oğlunu da alarak market doğru gitti. Magandalar ise Erdal Ö.'yu takip etti.
Baba oğlunu alarak markete sığındı, magandalar havaya ateş açtı
Bunun üzerine araçta bulunan 4 genç aşağıya inerek tehditler savurmaya başladı. Gençlerin aniden otomobili durdurarak araçtan inmesinden tedirgin olan Erdal Ö., oğlunu alarak markete sığındı. Magandalar kendisini uyaran Erdal Ö.’nün markete girdiğini görünce, elinde tabanca ile arkasından giderek markete girmek istedi. Bu sırada mahallede bulunanlar müdahale etti. Marketten çıkan şahıs defalarca havaya ateş açtı. Bir süre sonra araca geri binen magandalar sokaktan çıkarak kayıplara karıştı.