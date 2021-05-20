BIST 1.460
DOLAR 8,41
EURO 10,26
ALTIN 507,48

İstanbul’da DEAŞ’a şafak baskını! 10 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon

İhlas Haber Ajansı
İstanbul’da DEAŞ’a şafak baskını! 10 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon

İSTANBUL'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik 10 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda örgütle ilişiği olan şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul’da DEAŞ’a şafak baskını! 10 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, kentte DEAŞ terör örgütünün ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin, tespitine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 10 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 

16
İstanbul’da DEAŞ’a şafak baskını! 10 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon

TEM’e bağlı polislerinin de destek verdiği operasyonda adresler didik didik arandı.

26
İstanbul’da DEAŞ’a şafak baskını! 10 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

36
İstanbul’da DEAŞ’a şafak baskını! 10 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon

 18 yabancı uyruklu örgüt üyesinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

46