İstanbul'da dakikada 65 şimşek çaktı! Prof. Dr Orhan Şen o şimşeklerin sırrını açıkladı

"Bu bulutlar da içerisine çok fazla su tutan bulutlardır. İstanbul üzerinde dün Şimşek ve yıldırım çoktu. Havai fişek atmış gibiydi. Nedeni de; ne kadar fazla yağmur yağarsa o kadar şimşek ve yıldırım yapar. Büyük bulutların alt tarafında ufak çaplı su damlacıkları oluyor. Yukarı kısmında ise büyük çaplı su damlaları oluyor."