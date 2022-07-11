İstanbul'da dakikada 65 şimşek çaktı! Prof. Dr Orhan Şen o şimşeklerin sırrını açıkladı
İSTANBUL yaz yağmurlarıyla boğuşurken, önceki gece gök gürültülü şimşekli sağanak sonrası Esenyurt'u sel bastı. Anlık şimşek verisi haritalarından, dakikada 65 şimşek çaktığı görüldü. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Temmuz ayında bu şimşekli, gök gürültülü kuvvetli yağışın nedenini anlattı.
İstanbul başta olmak üzere birçok bölge yaz yağmurlarının etkisi altında. Birçok ilde sel ve su baskınları olurken, İstanbul’da yağış önceki gece gök gürültülü şimşekli sağanağa dönüştü. Anlık şimşek verisi haritalarından, dakikada 65 şimşek çaktığı görüldü. Uzmanlara temmuz ayında bu şimşekli, gök gürültülü kuvvetli yağışın nedenlerini anlattı.
CNN Türk Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Yaşadığımız, meteorolojik bir sistem yağışıydı” diyerek İstanbul’u etkileyen havayı şöyle anlattı: “Marmara Bölgesi’nde yerde sıcak hava vardı. 1 haftadır İstanbul iyice ısınmıştı. Balkanlardan soğuk hava gelince çok kuvvetli kümülonimbus bulutları meydana geldi."
"Bu bulutlar da içerisine çok fazla su tutan bulutlardır. İstanbul üzerinde dün Şimşek ve yıldırım çoktu. Havai fişek atmış gibiydi. Nedeni de; ne kadar fazla yağmur yağarsa o kadar şimşek ve yıldırım yapar. Büyük bulutların alt tarafında ufak çaplı su damlacıkları oluyor. Yukarı kısmında ise büyük çaplı su damlaları oluyor."
"Büyük çaplılar pozitif elektrik yüklü, aşağıdakiler negatif yüklü oluyor. Bunlar birbirleriyle bulut içinde çarpışma ve sürtünmeden dolayı yükleniyorlar. Sonra bu yüklenmiş elektriği deşarj ediyorlar. Aralarında bu elektrik akımını geçiriyorlar, işte biz ona şimşek ya da yıldırım diyoruz."