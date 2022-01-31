İstanbul'da çok garip bir kaza! Arabayı dik park etti saatlerce öyle asılı kaldı
BAHÇELİEVLER'de gece saatlerinde alkollü sürücü bir sokakta park halindeki iki araca çarptıktan sonra ters dönerek başka bir ticari aracın üzerine devrildi. Kaza sonrası otomobil dik bir şekilde asılı kalırken, sürücü olduğu iddia edilen alkollü bir kişi ve yanındaki yolcu gözaltına alındı.
Bahçelievler'de bir otomobil park halindeki araçlara çarptı. Alınan bilgiye göre, Siyavuşpaşa Mahallesi Akasya Sokak'ta, E.Y yönetimindeki 34 SK 3916 plakalı otomobil, park halindeki araçlara çarptıktan sonra, bir aracın üzerinde asılı kaldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki yolcu çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı.
Polisin yaptığı kontrolde otomobili kullandığı değerlendirilen E.Y'nin alkollü olduğu belirlendi.
Sarhoş olan ve alkolmetreye üflemek istemeyen sürücü, polislerin uzun süre ikna çalışması sonucunda alkolmetreye üfledi. E.Y'nin 1,60 promil alkollü olduğu belirlendi.