BIST 1.507
DOLAR 7,26
EURO 8,74
ALTIN 404,73

İstanbul'da çok fazla kişinin bilmediği müzede 450 balık türü sergileniyor

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUl'da çok fazla kimsenin bilmediği balık müzesinde 450'den fazla balık türü sergileniyor. Sergilenen balıklar arasında 52 yıl önce tutulmuş bir kurbağa ve çizgili hani balığı, 1970'te yakalanmış bir eşkina ve 1973'te tutulmuş bir öksüz balığı bile var.

Fatih'teki Su Ürünleri Kooperatifi'nin içinde gizli kalmış 'Balık Müzesi', kooperatifin eski başkanı Haydar Deniz tarafından 1994 yılında kuruldu. Türkiye'de eşi benzeri olmayan yaklaşık 40 metrekarelik bu küçük müzede, 450`den fazla balık türü, akvaryum ve kavanozlarda özel bir sıvının içinde tutuluyor. 

113

Buradaki türlerin pek çoğu, ne yazık ki bilinçsiz avlanma ve çevre kirliliği gibi pek çok nedenden dolayı, denizleri terk etmiş. Marmara, Akdeniz, Karadeniz ve Ege`de tutulmuş balıkların bulunduğu kavanozlarda türlerin isimlerinin yazıldığı, hangi tarihte ve nerede tutulduğunu belirten etiketler var.

213

60'lı yıllardan günümüze

 İçerisinde 60'lı yıllarda tutulmuş balıkları bile barındıran bu müzedeki deniz canlıları, bugüne kadar korunmuş.  Sergilenen balıklar arasında 52 yıl önce tutulmuş bir kurbağa ve çizgili hani balığı, 1970'te yakalanmış bir eşkina balığı ve 1973'te tutulmuş bir öksüz balığı bile var.

313

 Ancak daha uzun yıllar sergilenebilmeleri için, müdahaleye ihtiyaçları var. Kooperatifin ise imkanları kısıtlı. Bakanlık, valilik ve üniversitelerin su bilimleri fakültelerinden destek bekliyorlar.

413