İstanbul'da çok fazla kişinin bilmediği müzede 450 balık türü sergileniyor
İSTANBUl'da çok fazla kimsenin bilmediği balık müzesinde 450'den fazla balık türü sergileniyor. Sergilenen balıklar arasında 52 yıl önce tutulmuş bir kurbağa ve çizgili hani balığı, 1970'te yakalanmış bir eşkina ve 1973'te tutulmuş bir öksüz balığı bile var.
Fatih'teki Su Ürünleri Kooperatifi'nin içinde gizli kalmış 'Balık Müzesi', kooperatifin eski başkanı Haydar Deniz tarafından 1994 yılında kuruldu. Türkiye'de eşi benzeri olmayan yaklaşık 40 metrekarelik bu küçük müzede, 450`den fazla balık türü, akvaryum ve kavanozlarda özel bir sıvının içinde tutuluyor.
Buradaki türlerin pek çoğu, ne yazık ki bilinçsiz avlanma ve çevre kirliliği gibi pek çok nedenden dolayı, denizleri terk etmiş. Marmara, Akdeniz, Karadeniz ve Ege`de tutulmuş balıkların bulunduğu kavanozlarda türlerin isimlerinin yazıldığı, hangi tarihte ve nerede tutulduğunu belirten etiketler var.
60'lı yıllardan günümüze
İçerisinde 60'lı yıllarda tutulmuş balıkları bile barındıran bu müzedeki deniz canlıları, bugüne kadar korunmuş. Sergilenen balıklar arasında 52 yıl önce tutulmuş bir kurbağa ve çizgili hani balığı, 1970'te yakalanmış bir eşkina balığı ve 1973'te tutulmuş bir öksüz balığı bile var.
Ancak daha uzun yıllar sergilenebilmeleri için, müdahaleye ihtiyaçları var. Kooperatifin ise imkanları kısıtlı. Bakanlık, valilik ve üniversitelerin su bilimleri fakültelerinden destek bekliyorlar.