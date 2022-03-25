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İstanbul'da cinsel organını gösterip taciz etti! Mahalle ayağa kalktı yakalayıp...

İstanbul'da cinsel organını gösterip taciz etti! Mahalle ayağa kalktı yakalayıp...

İSTANBUL Küçükçekmece’de bir şahsın sokakta çocuklara cinsel organını göstererek tacizde bulunduğu iddiası, mahalleliyi ayağa kaldırdı. Mahalleli yakaladığı şahsı önce dövdü, sonra polis ekiplerine teslim etti.

İstanbul'da cinsel organını gösterip taciz etti! Mahalle ayağa kalktı yakalayıp...

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece, Gültepe Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişi sokakta bulunan çocuklara cinsel organını göstererek tacizde bulundu. 

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İstanbul'da cinsel organını gösterip taciz etti! Mahalle ayağa kalktı yakalayıp...

Durumu fark eden mahalleli şahsı yakalayarak linç girişiminde bulundu. Mahalleli darp ettiği şahsı olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti. 

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İstanbul'da cinsel organını gösterip taciz etti! Mahalle ayağa kalktı yakalayıp...

Polis merkezine götürülen şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, mahallelinin şüpheliyi darp ettiği anlar kameraya yansıdı.

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