İstanbul'da cephanelik ev şoku! Tabancalar ve uçaksavar mermisi bulundu

Cephanelik gibi evden uçaksavar mermisi çıktı

Bunun üzerine Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsın evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda hemen hemen her yerine gizlenmiş 2’si suikast silahı olmak üzere 21 adet tabanca ele geçirildi.