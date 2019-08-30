İstanbul'da çekiciyle araç çalan şüpheliler yakalandı

Ataşehir ve Üsküdar'da şüpheliler çekiciyle otomobilleri bulundukları yerden çektiriyordu. Bu yöntemle üç lüks otomobili çalan şüpheliler, araçlardan 2'sini sattı birini ise Ataşehir'de bulunan tamirhane depolarında parçalarına ayırdı.