İstanbul'da çekiciyle araç çalan şüpheliler yakalandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da çekiciyle araç çalan şüpheliler yakalandı

İSTANBUL’da sokakta park halindeki yaklaşık 500 bin lira değerindeki 3 otomobili çekici yardımıyla çalan 3 şahıs, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Çekici ile hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.

İstanbul'da çekiciyle araç çalan şüpheliler yakalandı - Sayfa 1

İSTANBUL'da çekiciyle araç çaldığı belirlenen 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin araçları çekiciyle götürmeleri güvenlik kameralarına yansıdı.

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İstanbul'da çekiciyle araç çalan şüpheliler yakalandı - Sayfa 2

Ataşehir ve Üsküdar'da şüpheliler çekiciyle otomobilleri bulundukları yerden çektiriyordu. Bu yöntemle üç lüks otomobili çalan şüpheliler, araçlardan 2'sini sattı birini ise Ataşehir'de bulunan tamirhane depolarında parçalarına ayırdı.

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İstanbul'da çekiciyle araç çalan şüpheliler yakalandı - Sayfa 3

İddiaya göre şüphelilerin otomobil tamircisi olduğunu bilen araç çekicisi durumdan şüphelenmedi. Şüphelilerin çaldıkları 3 otomobilin maddi değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğu öğrenildi.

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İstanbul'da çekiciyle araç çalan şüpheliler yakalandı - Sayfa 4

Şüpheliler tutuklandı

Otomobili çalınan mağdurlardan iş adamı N.K., polise durumu ihbar etti. İhbar üzerine polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.

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