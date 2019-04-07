İstanbul'da can pazarı: Küçük kız arabadan uçtu!

Kaza, 10. Yıl Caddesi Yedikule mevkii, Topkapı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, olay yerinden kaçan ve plakası alınamayan siyah renkli lüks bir otomobil, İsa Öztürk yönetimindeki 34 KP 3664 plakalı otomobile çarptı. Bu nedenle Öztürk'ün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki bir ağaca şiddetli şekilde çarptı. Baba İsa Öztürk, şoför mahallinde sıkışırken, ailenin en küçüğü olan bir kız çocuğu ise otomobilden yol kenarındaki yeşil alana fırladı. Otomobilinin içerisinde sıkışan babanın yanı sıra, yanında oturan anne de ağır yaralandı. Otomobildeki 2 kızları da hafif şekilde yaralandı.