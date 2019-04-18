İstanbul'da çalınan araç Suriye'de bulundu
5 yıl önce İstanbul'dan çalındıktan sonra götürüldüğü Suriye'de bulunan kamyonet, getirildiği Kilis Öncüpınar Sınır Kapısından sahibine teslim edildi.
Anadolu Ajansı
Mehmet Tanrıverdi'ye ait kamyonet, 2014 yılında Sultangazi ilçesinden çalındı.
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Azez Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen kamyonet, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden getirilerek sahibine teslim edildi.
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Tanrıverdi, AA muhabirine, çalınan aracının bulunduğunu duyduğunda büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirtti.
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Aracın çalınmasından sonra çok aradığını ancak bulamadığını ifade eden Tanrıverdi, "Suriye'de çıkacağını hiç tahmin etmezdim. Bulunduğunu duyduğumda sevindim, heyecanlandım. Eski arabamı satıp yeni araba almayı düşünüyorum" diye konuştu.
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