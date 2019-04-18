İstanbul'da çalınan araç Suriye'de bulundu

Aracın çalınmasından sonra çok aradığını ancak bulamadığını ifade eden Tanrıverdi, "Suriye'de çıkacağını hiç tahmin etmezdim. Bulunduğunu duyduğumda sevindim, heyecanlandım. Eski arabamı satıp yeni araba almayı düşünüyorum" diye konuştu.