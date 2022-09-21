 İstanbul’da cadde ortasında silahlı çatışma! 2 kişi yaralandı o anlar kamerada

Silahları çekip cadde ortasında çatıştılar

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yerde çok sayıda kovanı görünce çalışma başlattı. Çalışmalar devam ettiği esnada E.Ç., polis ekiplerine bir şahsın kendisine poşet içerisinde tabanca bıraktığı ihbarında bulunarak korktuğunu söyledi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, olayda kullanılan bir tabancayı ele geçirdi. Ardında semtte bir süre çalışma yapan polis, çatışmaya karışan şahıslardan birinin E.E. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda E.E. semtteki bir sokak üzerinde yürüdüğü esnada yakalandı.