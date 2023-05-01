İstanbul'da bulaşıcı hastalıklı adam alarma geçirdi! Yol ortasına yattı ambulanstan kaçınca...
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İstanbul'da E5 karayolunda bir kişi yolun ortasına yattı. Tüm ısrarlara rağmen kalkmakta ikna olmayan şahıs ambulansa bindirilirken kaçıp karayolunda yürümeye başladı.
Olay, Bakırköy-İncirli E5’te Ankara İstikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahıs bilinmeyen bir nedenle yola yattı.
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Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tüm ısrarlara rağmen adam kalkmadı.
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AIDS'li olduğunu söyledi
Ö. Ö.'nün AIDS'li olduğunu söylemesi üzerine sağlık çalışanları ile polis, bulaşıcı hastalık riskine karşı beyaz tulum ve eldiven giydi.
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Sağlık ekipleri ikna edemeyince yunus polisleri koruyucu ekipman ve beyaz önlük giyerek adamı yerden sedyeye kaldırdı.
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