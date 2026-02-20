BIST 13.889
İstanbul'da bu ay en çok tüketilen balık şaşırttı! Hamsiyi bile solladı...

İstanbul'da ocak ayında 1.928 tonluk satışla istavrit en çok tüketilen balık olurken, 1.791 ton satılan hamsi ikinci sıraya geriledi.

İstanbul'da ocak ayına ilişkin balık satış verileri açıklandı. Buna göre kent genelinde bir ayda toplam 6 bin 458 ton balık satışı gerçekleşti. 

Rakamlar, yıllardır sofraların vazgeçilmezi olan hamsinin liderliği istavrite bıraktığını ortaya koydu.

HAMSİ İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Ocak ayında 1.928 ton istavrit satılırken, hamsi 1.791 tonla ikinci sırada yer aldı. 

Böylece istavrit, aylık bazda en çok tercih edilen balık türü oldu.

