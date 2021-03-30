İstanbul'da börekçide sevgili dehşeti! Attığı mesajı görünce çılgına döndü
İSTANBUL'da geçtiğimiz aylarda kız meselesi yüzünden buluşan Kaan Yazıcı ve Tuncay Baysal börekçide dehşet saçmışlardı. Yaşanan olay sonrası ilk duruşma görüldü.
İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması için tutuklu sanıklardan Fuatcan Yıldırır ve Tuncay Baysal cezaevinden mahkemeye getirildi. Diğer tutuklu sanık Kaan Yazıcı ise cezaevinden video konferansla duruşmaya bağlandı.
Sanık Fuatcan Yıldırır savunmasında, Kaan Yazıcı'nın silahını çekince kendisinin de çektiğini ancak Yazıcı'nın ateş ettiğini, kendisinin ise ateş etmediğini öne sürdü.
Sanık Tuncay Baysal da "Kaan sevgilime sana aşığım, benim olacaksın gibi mesajlar atıyordu. Mesajları görünce ben de kendisine, 'Neden böyle mesajlar atıyorsun. Biz evleneceğiz' dedim. Beni sosyal medyadan engelledi. Sonra beni ofisine çağırdı. Kendisi tehlikeli bir insan olduğu için çekindim, gitmek istemedim. Bana nerede olduğumu sordu." dedi.
Sanık Baysal "Ben de börekçide olduğumu söyleyerek oraya çağırdım. Silahı çıkarıp ateş etmeye başladı. Ben de kaçıp dükkanın içinde bir yere saklandım. Kaan ateş ederek yanıma geliyordu. Benim de silahım belimdeydi. Bana yaklaştığını görünce silahımı çektim ve ateş ettim. Omzundan yaralandı. Bu durumda asıl mağdur benim" ifadelerini kullandı.