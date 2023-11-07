İstanbul’da boksör gence intikam saldırısı! Dövdüğü kişi günler sonra böyle pusu kurdu

Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde önceki aylarda meydana gelen olayda amatör boksör olan Yusuf K. (21), antrenman yaptığı spor salonundan çıktı. İddiaya göre Yusuf K., burada tartıştığı Mehmet Talip Ö.’yi (18) çıkan kavgada darp etti. Olayın ardından taraflar ayrılıp evlerine dağıldı. Olaydan birkaç gün sonra Mehmet Talip Ö., spor salonu çıkışında Yusuf K.’yı beklemeye başladı.