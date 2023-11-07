İstanbul’da boksör gence intikam saldırısı! Dövdüğü kişi günler sonra böyle pusu kurdu
KAĞITHANE'de amatör boksör bir genç, antrenman çıkışı önceden sokakta dövdüğü bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde önceki aylarda meydana gelen olayda amatör boksör olan Yusuf K. (21), antrenman yaptığı spor salonundan çıktı. İddiaya göre Yusuf K., burada tartıştığı Mehmet Talip Ö.’yi (18) çıkan kavgada darp etti. Olayın ardından taraflar ayrılıp evlerine dağıldı. Olaydan birkaç gün sonra Mehmet Talip Ö., spor salonu çıkışında Yusuf K.’yı beklemeye başladı.
Bir süre sonra antrenmandan çıkan Yusuf K., evine gideceği esnada kaldırımda cep telefonuyla konuşuyormuş gibi yapan Mehmet Talip Ö. tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Can havliyle kaçıp yere yığıldı
Kurşun yağmuruna tutulan Yusuf K., can havliyle bir süre kaçtıktan sonra yere yığıldı. Saldırgan da koşarak kayıplara karışırken, saldırı anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahale sonrasından vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yusuf K., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç boksörün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise olay yerinde çalışma yaparak güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.