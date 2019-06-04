İstanbul'da bayram yoğunluğu! Trafik adeta felç oldu
4 gündür sakin olan yollar, Ramazan Bayramı'nın ilk günü trafik yoğunluğuna teslim oldu. İstanbul'da bayramın ilk günü ziyaretler ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik felç oldu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayram ziyaretleri yapanlar ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik felç oldu.
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Sabah saatlerinde sakin olan İstanbul trafiği, bayramın ilk günü olması dolayısıyla ziyaretçilere ve gezmeye çıkanların hareketlenmesiyle yoğunlaştı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yoğunluk haritasına göre, kentte saat 15.00 sıralarında yoğunluk yüzde 53'e ulaştı. Özellikle Avrupa'dan Asya'ya geçişte, kilometrelerce yoğunluk oluştu.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yoğunluk haritasına göre kentte saat 17.00 sıralarında ise yoğunluk yüzde 49 seviyesinde. Özellikle Avrupa'dan Asya'ya geçişte kilometrelerce yoğunluk oluştu.
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