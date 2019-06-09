İstanbul'da batan 115 metrelik geminin arka bölümü sudan çıkarıldı
Demirören Haber Ajansı
İSTANBUL Zeytinburnu sahilinde 2017 yılından bu yana yarı batık halde bekleyen 'Bereket' adlı kuru yük gemisinin kaptan köşkü ve makine dairesinin bulunduğu arka bölümü dev yüzer vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı. Daha önce denizin altında parçalanan geminin diğer parçaları da önümüzdeki günlerde çıkarılacak.
İSTANBUL Zeytinburnu sahilinde 2 yılı aşkın bir süredir yarı batık halde bekleyen 2 bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğunda 'Bereket' adlı kuru yük gemisinin arka bölümü sudan çıkarıldı.
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Yarı batık geminin yanına daha önce getirilen dalgıçlar gemiyi su altında kaynak yaparak parçalara ayırmışlardı.
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Bu kez getirilen 'Zakharıy' adlı dev yüzer vinç, geminin arka bölümünü sudan çıkardı.
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Geminin kaptan köşkü, makine dairesi, yaşam alanlarının bulunduğu bölüm vinçle kaldırılarak yüzer bir römorkun üzerine yerleştirildi.
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