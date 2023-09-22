İstanbul'da başıboş köpek dehşeti! 6 yaşındaki kızın yüzünü parçaladı! Küçük kız kuduz mu oldu?
İSTANBUL Esenyurt'ta İkra isimli küçük kız, oyun oynadığı site bahçesinde başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Kuduz olduğundan şüphelenilen köpeğin ise olayın ardından siteden kaçtığı öğrenildi. İstanbul Valiliği, küçük kıza 4 kuduz aşısı yapıldığını ve şu ana kadar kuduz bulgusuna ulaşılamadığını açıkladı.
Son günlerde yaşanan başıboş köpek saldırılarına bir yenisi İstanbul'da eklendi. Esenyurt'ta Gökevler Mahallesi'nde bulunan sitede bir kadının beslediği başıboş köpek, site bahçesinde oynayan 6 yaşındaki İkra Su Eviz isimli küçük kıza saldırdı. Yaşanan olayda yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan küçük kız, hastaneye kaldırıldı. Köpeğin olaydan sonra siteden kaçtığı belirlendi.
18 yaşından sonra ameliyat olacak
Yüzünden ağır yaralanan küçük kız, önce Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne, ardından Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşı küçük olduğu için öngörülen ameliyatların 18 yaşından itibaren yapılmasına karar verilen küçük kızın babası Veysel E. ise daha önce köpeğin siteden uzak tutulması konusunda çok defa uyarı yaptığını, buna rağmen köpeğin site içinde beslendiğini ve yemek verildiğini belirterek, site yönetimi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Site yönetimi kamera kayıtlarını yok etti
Veysel E., "Olay anına ait görüntülere ulaşmak adına site yönetiminden kamera kayıtlarını istiyorum. 'Silindi', 'Kameralar çalışmıyor' gibi cevaplar veriyorlar. Bu olayın tüm sorumluluğu site yönetimine ait. Haklarında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum" dedi.
Kızının psikolojisinin bozulduğunu belirten baba, "Yavrum daha bu yıl ilkokula başladı. Her sabah onu aynanın karşısında görüyorum. 'Baba bana yardım et' diyor. İçim parçalanıyor. İşimden de oldum. Taksicilik yapıyordum. Kızımla ilgilenmekten işe gidemedim. Taksi sahibi de aracı başka şoföre verdi" diye konuştu.