İstanbul'da başıboş köpek dehşeti! 6 yaşındaki kızın yüzünü parçaladı! Küçük kız kuduz mu oldu?

18 yaşından sonra ameliyat olacak

Yüzünden ağır yaralanan küçük kız, önce Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne, ardından Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşı küçük olduğu için öngörülen ameliyatların 18 yaşından itibaren yapılmasına karar verilen küçük kızın babası Veysel E. ise daha önce köpeğin siteden uzak tutulması konusunda çok defa uyarı yaptığını, buna rağmen köpeğin site içinde beslendiğini ve yemek verildiğini belirterek, site yönetimi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.