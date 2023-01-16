İstanbul’da barışma randevusu çok korkunç bitti! 2 çocuğunun annesini kalbinden bıçakladı
İki çocuğuyla birlikte şehir dışından kardeşinin evine gelen kadın ile boşanma aşamasında olduğu eşi arasında aldatma iddiası nedeniyle kavga çıktı. Barışma bahanesiyle binaya gelen koca dehşet saçtı. Eşini kalbinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, eşi Şener B. (28) ile Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan 6 yıllık evli ve 2 çocuk annesi Sultan B. (27), şiddetli geçimsizlik nedeniyle iki çocuğunu da alarak evden ayrıldı. Ardından kadın, erkek kardeşi Erdinç’in Çağlayan’daki evine geldi. Bunu haber alan Şener B. de barışma bahanesiyle eşinin kardeşinin evine geldi.
İkili, bina kapısının önünde yaklaşık 5 dakika konuştu. Dairenin önüne geldikleri esnada ikili arasında başlayan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Kavga esnasında kendisini aldattığını iddia eden eşine bıçak çeken Şener B., kadını kalbinden bıçakladı.
Olayın ardından koca Şener B. bina dışına çıkarken, kadın ise kanlar içerisinde yere yığıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayın ardından katil zanlısı koca Şener B. ise çıkartıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.