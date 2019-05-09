İstanbul'da baltalı sürücü gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı
İSTANBUL TEM otoyolu Ümraniye Elmalı mevkisinde trafikte tartıştığı kamyonet sürücüsüne seyir halindeyken balta ile saldıran maganda, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Bin 110 lira idari para cezası kesilen sürücü, 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.
TEM otoyolu Ümraniye Elmalı mevkisinde bir otomobil sürücüsü trafikte tartıştığı kamyonet sürücüsüne seyir halindeyken pencereden balta çıkartıp saldırmıştı.
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Yaşananlar ise başka bir araç sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülemişti.
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Görüntülerin medyaya yansımasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri Amirliği görevlileri harekete geçti.
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Görüntüleri incelemeye alan polis, otomobilin plakasını belirleyerek saldırgan sürücüyü tespit etti.
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