İstanbul'da baba, 7 yaşındaki oğlunu öldürdü! Eve giren anne kahroldu: Çığlıkları duyan koştu
İSTANBUL Bahçelievler'de cinnet getiren bir baba dehşet saçtı. Eve gelen anne, gördüğü korkunç manzara karşısında dünyası başına yıkıldı.
Olay, Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Çağlar Sokaktaki 5 katlı binanın giriş katında saat 13.00 sıralarında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Türkmenistanlı baba Aslan P., cinnet getirip dehşet saçtı.
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Bilinmeyen bir nedenle cinnet getiren Aslan P., evde yalnız oldukları sırada 7 yaşındaki oğlu Devran P.'nin boğazını keserek öldürdü.
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Ardından Aslan P., aynı bıçakla da kendisini yaraladı.
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