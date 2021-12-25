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İstanbul'da baba, 7 yaşındaki oğlunu öldürdü! Eve giren anne kahroldu: Çığlıkları duyan koştu

İstanbul'da baba, 7 yaşındaki oğlunu öldürdü! Eve giren anne kahroldu: Çığlıkları duyan koştu

İSTANBUL Bahçelievler'de cinnet getiren bir baba dehşet saçtı. Eve gelen anne, gördüğü korkunç manzara karşısında dünyası başına yıkıldı.

İstanbul'da baba, 7 yaşındaki oğlunu öldürdü! Eve giren anne kahroldu: Çığlıkları duyan koştu

Olay, Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Çağlar Sokaktaki 5 katlı binanın giriş katında saat 13.00 sıralarında meydana geldi. 

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İstanbul'da baba, 7 yaşındaki oğlunu öldürdü! Eve giren anne kahroldu: Çığlıkları duyan koştu

Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Türkmenistanlı baba Aslan P., cinnet getirip dehşet saçtı. 

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İstanbul'da baba, 7 yaşındaki oğlunu öldürdü! Eve giren anne kahroldu: Çığlıkları duyan koştu

Bilinmeyen bir nedenle cinnet getiren Aslan P., evde yalnız oldukları sırada 7 yaşındaki oğlu Devran P.'nin boğazını keserek öldürdü.

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İstanbul'da baba, 7 yaşındaki oğlunu öldürdü! Eve giren anne kahroldu: Çığlıkları duyan koştu

 Ardından Aslan P., aynı bıçakla da kendisini yaraladı. 

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