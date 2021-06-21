İstanbul'da anne ve oğlu 'bomba var' notu bırakıp intihar etmişler

İSTANBUL'daki olay Beylikdüzü, Yakuplu Mahallesi'nde dün akşam 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Bulvarı Caddesi üzerindeki 3 katlı bir binanın ikinci katında bulunan bir daireden koku gelmesi üzerine bina sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri daireye çilingir yardımıyla girdi.