İstanbul'da alkollü hafriyat kamyonu sürücüsü dehşet saçtı! 14 aracı ezdi 2 polis ağır yaralı
İSTANBUL Anadolu Yakası'nda polisin "dur" ihtarına uymayan hafriyat kamyonu Kurtköy’den Ataşehir’e kadar 14 aracı çarparak ezdi. 2 polis ağır yaralanırken, bazı vatandaşlar da yaralandı. Alkollü şoför uzun süren kovalamaca sonunda yakalandı.
İstanbul'da hafriyat kamyonu terörü boyut değiştirdi. Karıştıkları bir çok kaza ile gündemden düşmeyen hafriyat kamyonları bu kez alkollü sürücü dehşetiyle gündemde. Kurtköy'den Ataşehir'e kadar kaçan alkollü kamyon sürücüsü 14 aracı ezdi, araçlardaki birçok kişi yaralanırken yaralı iki polisin durumu ağır...
Olay, saat 02.30 sıralarında İstanbul Anadolu Yakası'nda yaşandı. İddiaya göre Sancaktepe'de alkollü bir şahıs 34 GB 0044 plakalı hafriyat kamyonunu çalarak saatte 150 km hızla ilerledi. Kamyonla tehlikeli bir şekilde ilerlendiğini fark eden polis ekipleri hafriyat kamyonunun şoförünü yakalamak için takip etmeye başladı.
Sürücü, takip edildiğini fark edince önce Pendik sahile girdi. Hızını daha da arttıran kamyon şoförü önüne gelen birçok aracı ezerek kaçmaya devam etti. Kamyon sivil araçlara, ticari taksilere ve 2 farklı ilçede bulunan polis ekiplerinin araçlarına çarptı.
Kazada polis ekiplerinden 2 memur ağır yaralanarak ambulansla hastaneye götürüldü. Sivil araçlara ve birden fazla ticari taksiye de çarpan alkollü şoför birçok kişinin yaralanmasına neden oldu.