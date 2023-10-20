İstanbul'da alkollü hafriyat kamyonu sürücüsü dehşet saçtı! 14 aracı ezdi 2 polis ağır yaralı

İstanbul'da hafriyat kamyonu terörü boyut değiştirdi. Karıştıkları bir çok kaza ile gündemden düşmeyen hafriyat kamyonları bu kez alkollü sürücü dehşetiyle gündemde. Kurtköy'den Ataşehir'e kadar kaçan alkollü kamyon sürücüsü 14 aracı ezdi, araçlardaki birçok kişi yaralanırken yaralı iki polisin durumu ağır...