İstanbul'da akılalmaz olay! Aylarca gizlice kazdı, zemine 1.5 metrelik kaçak kat indi!
İSTANBUL Kağıthane'de bir kişi, aylar önce gizlice bir binanın zemininde kazı çalışması yaparak kaçak kat indi. Şahsın yaklaşık 1.5 metre kazı yaptığı, moloz, hafriyat ve toprakları da kamyonetlerle taşıdığı akılalmaz olay, vatandaşların ihbarıyla ortaya çıktı. Zemin katı görenlerin şoke olduğu olayla ilgili polis kaçan şahsın peşine düştü
Olayla ilgili konuşan Alican Karakaş, "Bu kadar vicdansızlık olamaz, yazık günahtır. Bu durumun kelimelerle tarifi olamaz. Bu zamanda kardeşlerimiz ölmüş, enkaz altından insanları çıkartıyoruz" dedi.
Kağıthane'nin Ortabayır Mahallesi'ndeki bir sokakta bulunan 5 katlı bir binanın zemin katına aylar önce gizlice giren bir şahıs, burada kazı çalışması yapmaya başladı.
Zeminde 3 ayrı yerde kazı yapan şahıs, çıkan moloz, hafriyat ve toprakları da kamyonetlerle alandan taşıdı.
Çalışmalarını gizlice sürdüren ve soranlara da tadilat yaptığını söyleyen şahıs, bugün öğle saatlerinde çalışmalara devam ettiği esnada zemin kata rahatça ulaşabilmek için binanın arka tarafının duvarını kırdı.