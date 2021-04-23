İstanbul'da Afrikalı dolandırıcılık çetesi! 4 kilo sahte altını 130 bin dolara sattılar
BEŞİKTAŞ'ta Afrikalı çete, 4 kilo sahte altını bir kişiye 130 bin dolara sattı. Altınların sahte olduğunu anlayan kişi, parasının iadesini istedi ama ikinci kez dolandırıldı.
Olay, 17 Nisan tarihinde Beşiktaş'ta bulunan otelde gerçekleşti. İddiaya göre, Burhan Ö. (47), Aksaray'da tanıştığı kişilerle 130 bin dolar karşılığında 4 kilogram altın almak için anlaştı. Burhan Ö. ve eşi, Beşiktaş Cihannüma Mahallesi Saray Caddesi üzerinde bulunan lüks otelde şüphelilerle buluştu.
Şüpheliler, Burhan Ö. ve eşine 4 kilogram sahte altın teslim etti. Parayı alan şüpheliler, kasanın otel odasında bulunduğunu, altınların sorunlu çıkması halinde altınları geri getirerek kasadan parasını alabileceğini söyledi.
130 bin dolarını geri aldığını zannetti ama...
Bir gün sonra kuyumcuya altınları bozdurmaya giden ikili, altınların sahte olması üzerine şüphelileri arayarak paralarının iadesini istedi. Kasaya sahte 130 bin dolar bırakan şüpheliler, Burhan Ö.'ye sahte dolarları vererek çeşitli bahaneler ile otelden ayrıldı. Verdikleri paranın da sahte olduğunu anlayan Burhan Ö., polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışma sonucunda şüphelilerin kimliği ve adresi tespit edildi.