İstanbul'da açılan kolej kapatıldı! Öğrenciler mağdur edildi

Paramızı geri alıp kendi tercihimizi yapmak istiyoruz

Bir başka veli Sibel Yıldız ise "Ana okulu öğrencisi velisiyim. Okulların açılmasına çok kısa bir süre kala böyle bir haber aldığımız için üzüldük. Yeni bir okul arayışı içindeyiz. En azından zamanlamanın daha iyi bir şekilde organize edilmiş olması gerektiğini düşünüyoruz. Anlaştığımız rakamın yarısından çoğunu da ödemiştik." dedi. Bir diğer veli Zafer Yıldız ise, "Yaklaşık 8-9 bin lira civarında bir para içerde kaldı. Yeni okullar da 20 bin liranın üzerinde. Okulda muhatap bulabiliyoruz ama sonucu değiştirmiyor. Biz veliler olarak mağduruz, onlar da yönetim olarak mağdur olduklarını söylüyorlar. Biz ödediğimiz parayı geri alıp kendi tercihimizi kendimiz yapmak istiyoruz." dedi.