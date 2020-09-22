İstanbul'da ABD'li gazeteci eşinin yanında lüks minibüsün içinde öldü kimsenin haberi olmadı
BEYOĞLU'nda ABD'li gazeteci Andre Vltchek, konaklamak için geldiği otelin önünde yanındaki eşi tarafından ölü bulundu. Polis soruşturmasını sürdürürken olayı şüpheli ölüm olarak kayıtlara aldı.
Olay Beyoğlu Karaköy Kemankeş sokak üzerinde bulunan bir otelin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Rusya doğumlu Amerikalı gazeteci Andre Vltchek (57), eşi Rossie İndira Vltchek ve iki şoförle birlikte 9 gün kaldığı Samsun'dan kiraladığı VIP araçla İstanbul'a yola çıktı.
Karaköy'de kalacakları otelin önüne saat 05.30 sıralarında geldiklerinde eşi, Vltchek'i uyandırmak istedi. Vltchek'i hareket etmediğini gören eşi ve şoförler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Vltchek'in öldüğünü belirledi.
Kayıtlara 'şüpheli ölüm' diye geçti
Polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri ise araçta inceleme yaptı. Belgeselci ve araştırmacı gazeteci Andre Vltchek'in ölümünün, polis kayıtlarına "şüpheli ölüm" olarak geçtiği öğrenildi. Öte yandan cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Eş ve şoförlerin ifadesi alınacak
Araç incelenmek üzere emniyet otoparkına çekilirken, Vltchek'in eşi ve şoförlerin ifadesinin alınacağı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.