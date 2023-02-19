İstanbul'da 93 okul 'çürük' diye boşaltılıyor! İşte boşaltılacak okullar ve akıllardaki tüyler ürperten soru

İstanbul Valiliği açıklamasında, "İlimizde 1999 yılı öncesinde inşa edilen 1.418 okulumuzun etütleri yapıldığında 67’sinin depreme dayanıklı, 1.351’inin de riskli olduğu tespit edildi. Riskli bulunan 1.351 okulumuzdan 769’u güçlendirildi, 367’si yıkılıp yeniden yapıldı. 87 okulumuz da başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarımızca güçlendirildi, yıkılıp yeniden inşa edildi. Deprem etüt ve analizleri sonrasında geriye kalan 128 riskli okulumuzdan 109’unun yıkılıp yeniden yapılması, 19’unun güçlendirilmesi kararlaştırıldı” denildi.