İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi 24 saat su yok! İSKİ duyurdu 19 Haziran kesinti yapılacak yerler listesi
İstanbul'da planlı su kesintileri var.19 Haziran Pazartesi günü 6 ilçede sular kesilecek. İSKİ 19 Haziran 2023 su kesintisi uygulanacak olan ilçeleri ve mahalleleri açıkladı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca, Avcılar ve Büyükçekmece'ye 19 Haziran Pazartesi 06.00-20 Haziran Salı 06.00 saatleri arasında 24 saat süreyle su verilemeyeceğini duyurdu.İSKİ su alamayacak bölgeleri şöyle sıraladı:
Esenyurt
Esenyurt'ta Koza, Orhangazi, Aşık Veysel, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Akşemsettin, Üçevler, Mehmet Akif Ersoy, Yeşilkent, Yunus Emre, Sultaniye, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Çınar, Turgut Özal ve Esenkent mahalleleri.
Başakşehir
Başakşehir'de Bahçeşehir 2. Kısım, Bahçeşehir 1. Kısım, Şahintepe, Güvercintepe, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, O.S.B, Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp mahalleleri.
Arnavutköy
Arnavutköy'de Yassıören, Yeşil Bayır, Ömerli, Deliklikaya, Dursunköy, Hadımköy, Anadolu, Arnavutköy Merkez, Atatürk, Baklalı, Bolluca, Boyalık, Durusu, Fatih, Hacımaşlı, Haraçcı, Hicret, Karaburun, Mavigöl, Mehmet Akif, Mareşal Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal, Nene Hatun, Sazlı Bosna, Taşoluk, Tayakadın, Terkos, Yavuz Selim, Yunus Emre, Yeniköy, Çilingir, İmrahor ve İslambey mahalleleri.