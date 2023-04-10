İstanbul'da 48 saat sürecek, bugün yurdun tamamında! Meteoroloji: 15 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji güncel hava durumu verilerini paylaştı. Buna göre ülke genelinde yağışlı bir hava bekleniyor. Meteoroloji'den 10 Nisan günü için 15 şehre sarı kodlu uyarı geldi. 15 şehirde yağmur kuvvetli. Hava uzmanı Kerem Ökten ise İstanbul'da hava durumuna dair açıklama yaptı. İşte hava durumunun ayrıntıları...
Meteoroloji 10 Nisan hava durumu raporuna göre bugün yurdun tamamında yağmurlu bir hava bekleniyor. Meteoroloji yağışların 15 şehirde kuvvetli olacağını duyurdu.
Bugün hava nasıl? Genellikle sağanak, güney kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışların, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
15 il için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Malatya, K.Maraş, Mardin, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Kilis ve Osmaniye illeri için sarı kodlu uyarı yayınladı.
Yağışlı havanın perşembe gününden itibaren etkisini kaybetmesi beklenirken hava sıcaklıklarının da batı bölgelerinde 6-8 derece artması bekleniyor.