İstanbul'da 4 gündür aranıyordu! 26 yaşındaki Seher korkunç halde bulundu

Polis adım adım takip edip bulmaya çalıştı

Çalışmalar kapsamında ekipler, genç kızın yaşadığı binanın çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Çalışmalar sürdüğü esnada dün akşam saatlerinde Seher Akkoyun, Kağıthane’deki bir iş hanına girdi. Genç kız asansöre bildikten sonra binadaki kafeteryaya giriş yaptı. Tuvalete yönelen genç kız bir daha dışarıya çıkmadı.