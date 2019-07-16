İstanbul'da 34 kişinin yaralandığı midibüs kazası kamerada

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da 34 kişinin yaralandığı midibüs kazası kamerada

İSTANBUL Kuzey Çevre Otoyolu'nda 34 kişinin yaralandığı midibüs kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da 34 kişinin yaralandığı midibüs kazası kamerada - Sayfa 1

İSTANBUL Kuzey Çevre Otoyolu Işıklar köyü mevki İstanbul Havalimanı istikametinde, geçtiğimiz cuma günü saat 14.00 sıralarında, meydana gelen kazada; Müslüm Özpala yönetimindeki 34 LAV 516 plakalı servis midibüsünün seyir halindeyken iddiaya göre arka lastiği patladı.

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İstanbul'da 34 kişinin yaralandığı midibüs kazası kamerada - Sayfa 2

Patlamanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs şarampole devrildi.

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İstanbul'da 34 kişinin yaralandığı midibüs kazası kamerada - Sayfa 3

Kazada serviste bulunan 34 kişi yaralandı.

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İstanbul'da 34 kişinin yaralandığı midibüs kazası kamerada - Sayfa 4

İhbar üzerine olay yerine Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

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