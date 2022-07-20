İstanbul'da 3 gündür her yerde aranan Pınar Damar ormanda asılı bulundu

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin, Pınar Damar'a ait olduğu belirlendi. Pınar Damar’ın cesedinde yapılan ön incelemede kesici ya da ateşli silah yarası bulunmadığı, darp izine de rastlanmadığı öğrenildi. Ancak burnunda kanama olduğu bilgisine ulaşıldı.