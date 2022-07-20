İstanbul'da 3 gündür her yerde aranan Pınar Damar ormanda asılı bulundu
İSTANBUL Bağcılar'da önceki günden bu yana kendisinden haber alınamayan ve sosyal medya üzerinden bulunması için kampanya yapılan 32 yaşındaki Pınar Damar, ormanlık alanda ölü bulundu.
İSTANBUL Bağcılar'da önceki günden bu yana kendisinden haber alınamayan 32 yaşındaki kadın ormanlık alanda ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Mahmutbey Mahallesi'ndeki bir ağaçlık alanda kadın cesedi gören çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin, Pınar Damar'a ait olduğu belirlendi. Pınar Damar’ın cesedinde yapılan ön incelemede kesici ya da ateşli silah yarası bulunmadığı, darp izine de rastlanmadığı öğrenildi. Ancak burnunda kanama olduğu bilgisine ulaşıldı.
Pınar Damar'ın eve gelmemesi üzerine kız kardeşi emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. 19 Temmuz sabahı yapılan başvuru üzerine, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Araştırmalarda, genç kadının 18 Temmuz günü saat 17.00 sıralarında iş yerinden çıktığı belirlendi. Daha sonra erkek arkadaşıyla buluştuğu tespit edildi.
Erkek arkadaşı ifade verdi
Sosyal medyada da gündem olan Damar'ın kaybolmasıyla ilgili araştırmalarda, genç kadının erkek arkadaşının ifadesine de başvuruldu. Damar'ın erkek arkadaşının “Birlikte yemek yedik. Alkol aldık, saat 21.00 gibi evinin bulunduğu sokağın başına bıraktım.” dediği öğrenildi.