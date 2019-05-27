İstanbul'da 3 aylık bebek yanan ambulansta can verdi

İstanbul'da 3 aylık bebek yanan ambulansta can verdi

İSTANBUL Silivri'de yanan ambulanstaki 3 aylık bebek öldü. Bir anda alevlerin sardığı ambulansın ön bölümünde bulunan anne yara almazken bir sağlık görevlisi ise yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken ambulans küle döndü.

İstanbul'da 3 aylık bebek yanan ambulansta can verdi - Sayfa 1

İSTANBUL Silivri TEM Otoyolunda bir ambulansta, içerisindeki oksijen tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Yangında, kuvözde olduğu öğrenilen 3 aylık bebek hayatını kaybetti.

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İstanbul'da 3 aylık bebek yanan ambulansta can verdi - Sayfa 2

İstanbul'dan Edirne'ye giden bir ambulans, TEM Otoyolu Silivri mevkiinde ilerlerken içerisindeki oksijen tüpünün patlamasıyla alev aldı.

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İstanbul'da 3 aylık bebek yanan ambulansta can verdi - Sayfa 3

Alevler içinde kalan ambulanstaki 3 personel hemen kendini dışarı attı.

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İstanbul'da 3 aylık bebek yanan ambulansta can verdi - Sayfa 4

Ambulansın içinde kuvözde olan 3 aylık Rojin isimli bebek ise, yanarak hayatını kaybetti.

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