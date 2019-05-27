İstanbul'da 3 aylık bebek yanan ambulansta can verdi
İSTANBUL Silivri'de yanan ambulanstaki 3 aylık bebek öldü. Bir anda alevlerin sardığı ambulansın ön bölümünde bulunan anne yara almazken bir sağlık görevlisi ise yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken ambulans küle döndü.
İSTANBUL Silivri TEM Otoyolunda bir ambulansta, içerisindeki oksijen tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Yangında, kuvözde olduğu öğrenilen 3 aylık bebek hayatını kaybetti.
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İstanbul'dan Edirne'ye giden bir ambulans, TEM Otoyolu Silivri mevkiinde ilerlerken içerisindeki oksijen tüpünün patlamasıyla alev aldı.
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Alevler içinde kalan ambulanstaki 3 personel hemen kendini dışarı attı.
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Ambulansın içinde kuvözde olan 3 aylık Rojin isimli bebek ise, yanarak hayatını kaybetti.
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