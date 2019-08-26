İstanbul'da 2.5 yaşındaki rahatsızlanan çocuğun boğazından pil çıktı!

ANNE: Bir ay bizim için çok zor geçti

Kazayı ucuz atlattıklarını söyleyen anne Hatice Ar, yaşadıkları olayı şu sözlerle anlattı:

"Yaklaşık bir ay önce Bora'yı evde mama sandalyesine oturttum. Rutin bir şekilde mamasını yedirecektim. Pil de o esnada çekmecede duruyordu. Ben yemeği soğuttuğum sırada Bora o esnada pili almış. Yemeği soğutup bir kaşık verdiğimde hemen kusmaya başladı. Eşim müdahale etti. Bir şey çıkmayınca nefes borusuna ekmek ya da çorba gitti diye düşündük. Ertesi gün halsiz düşünce hasta olduğunu düşünerek acile başvurduk.

Bir aylık süreç bizim için çok zorlu geçti. Sürekli sıvı tüketiyor, katı gıda yutamıyordu. Yemekleri çiğneyip çıkartıyordu. En son yemek borusuna bakılsın istedik. Bora boğazını göstererek sürekli 'acıdı' diyordu. Yapılan endoskopi esnasında pil yuttuğunu öğrendiğimde şok geçirdim. Böyle bir şey beklemiyordum. Bir ay boyunca nasıl durdu hiç bilmiyorum. Pil çıktığında simsiyah bir haldeydi. Büyük bir kaza atlattık. Hayati tehlikesi bizi çok üzdü. Şu an gayet iyi her şeyi yiyebiliyor. Eski hayatımıza geri döndük diyebiliriz."